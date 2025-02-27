Пассажирский поезд сбил фуру на перегоне в Подмосковье

Пассажирский поезд «Москва-Краснодар» протаранил фуру на перегоне Барыбино – Михнево в Московской области, сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

В Новосибирской области платформа грузового поезда сошла с рельсов

Водитель фуры выехал на ж/д переезд перед поездом. Машинист пытался остановить состав, не не успел. Никто не пострадал, схода подвижного состава нет. Возможны задержки поездов.

На месте ЧП работают экстренные службы. Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку случившегося.

Накануне Колёсная пара вагона электрички сошла с рельсов в Подмосковье, напоминает RT.

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ФОТО: Московская межрегиональная транспортная прокуратура
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