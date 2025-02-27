Пассажирский поезд сбил фуру на перегоне в Подмосковье
Пассажирский поезд «Москва-Краснодар» протаранил фуру на перегоне Барыбино – Михнево в Московской области, сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.
Водитель фуры выехал на ж/д переезд перед поездом. Машинист пытался остановить состав, не не успел. Никто не пострадал, схода подвижного состава нет. Возможны задержки поездов.
На месте ЧП работают экстренные службы. Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку случившегося.
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