В Якутске у самолёта лопнуло шасси при посадке
В аэропорту Якутска у самолёта Ан-24 авиакомпании «Якутия» лопнуло шасси при посадке. На борту находились 29 пассажиров и 3 члена экипажа, никто из них не пострадал.
Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе аэропорта, после приземления у лайнера, выполнявшего рейс ЯК462 Нюрба-Якутск, произошло разрушение колёс правой стойки шасси.
Инцидент произошел в 1:31 16 мая по местному времени (в 21:31 15 мая по московскому), пишет РИА ФАН.
Аварийный борт оперативно отбуксировали с взлетно-посадочной полосы, аэропорт работает в штатном режиме.
Росавиация создала специальную комиссию для расследования причин инцидента, отмечает Газета.ру.
Напомним, что 5 мая при аварийной посадке у самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» подломились стойки шасси и проломили топливный бак, из-за чего лайнер охватило пламенем. В результате катастрофы погиб 41 человек. СК РФ устанавливает факты трагедии.
Бывший специалист Международной организации гражданской авиации (ИКАО), адвокат Павел Герасимов на пресс-конференции НСН возложил вину на аварийно-спасательные службы аэропорта «Шереметьево».
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