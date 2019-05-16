Происшествия

В Якутске у самолёта лопнуло шасси при посадке

16 мая08:36

В аэропорту Якутска у самолёта Ан-24 авиакомпании «Якутия» лопнуло шасси при посадке. На борту находились 29 пассажиров и 3 члена экипажа, никто из них не пострадал.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе аэропорта, после приземления у лайнера, выполнявшего рейс ЯК462 Нюрба-Якутск, произошло разрушение колёс правой стойки шасси.

Инцидент произошел в 1:31 16 мая по местному времени (в 21:31 15 мая по московскому), пишет РИА ФАН.

Аварийный борт оперативно отбуксировали с взлетно-посадочной полосы, аэропорт работает в штатном режиме.

Росавиация создала специальную комиссию для расследования причин инцидента, отмечает Газета.ру.

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Напомним, что 5 мая при аварийной посадке у самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» подломились стойки шасси и проломили топливный бак, из-за чего лайнер охватило пламенем. В результате катастрофы погиб 41 человек. СК РФ устанавливает факты трагедии. 

Бывший специалист Международной организации гражданской авиации (ИКАО), адвокат Павел Герасимов на пресс-конференции НСН возложил вину на аварийно-спасательные службы аэропорта «Шереметьево».

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ФОТО: flickr.com // Ioanna Finve
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