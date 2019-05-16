В Якутске у самолёта лопнуло шасси при посадке

В аэропорту Якутска у самолёта Ан-24 авиакомпании «Якутия» лопнуло шасси при посадке. На борту находились 29 пассажиров и 3 члена экипажа, никто из них не пострадал.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе аэропорта, после приземления у лайнера, выполнявшего рейс ЯК462 Нюрба-Якутск, произошло разрушение колёс правой стойки шасси.

Инцидент произошел в 1:31 16 мая по местному времени (в 21:31 15 мая по московскому), пишет РИА ФАН.

Аварийный борт оперативно отбуксировали с взлетно-посадочной полосы, аэропорт работает в штатном режиме.

Росавиация создала специальную комиссию для расследования причин инцидента, отмечает Газета.ру.