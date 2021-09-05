В Якутии три человека стали жертвами автоаварии
В Нерюнгринском районе Якутии в автоаварии на федеральной автодороге «Лена» погибли три человека, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД МВД России по республике.
Водитель Toyota Ipsum не справился с управлением и наехал на барьерное ограждение. От удара транспортное средство вылетело в шестиметровый кювет. В момент ДТП никто не был пристегнут ремнями безопасности.
Погибшими оказались 33-летняя женщина и мужчины 38 и 40 лет. Госпитализированы 26-летняя девушка и мужчины 37 и 30 лет.
Напомним, 4 сентября в Башкирии произошло столкновение двух автомобилей, в результате чего погиб ребёнок.
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