В ДТП в Башкирии погиб ребенок
3 сентября 202120:43
В Башкирии произошло столкновение двух автомобилей, в результате чего погиб ребёнок, передает РИА Новости со ссылкой н республиканскую полицию.
Авария произошла на территории Иглинского района между населенными пунктами Уктеево и Минзитарово. Погибший ребенок был 2004 года рождения.
Среди пострадавших четыре человека, они были госпитализированы в больницы Уфы.
Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,0 млн+18 856 / сут.
Умерли
186 тыс.+799 / сут.
Выздоровели
6,2 млн+18 690 / сут.
- В ДТП в Башкирии погиб ребенок
- Талибы заявили о подавлении сопротивления в Панджшере
- В районной администрации Петербурга проходят обыски по делу о мошенничестве
- Захарова раскритиковала действия НАТО в Афганистане
- Иностранцы смогут оформлять многократные туристические визы в РФ
- Эксперты и предприниматели поддержали программу «Миллион призов»
- Третьяк заявил, что к Олимпиаде в Пекине будут готовить две сборных России
- Телеграм: МВД против русофобии, КПРФ против закона
- Радиостанция в Тюмени четыре часа крутила в эфире песню «Третье сентября»
- ЦИК обратился в Генпрокуратуру и СК по возможным фальсификациям в Королёве
3 сентября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru