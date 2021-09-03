В ДТП в Башкирии погиб ребенок

В Башкирии произошло столкновение двух автомобилей, в результате чего погиб ребёнок, передает РИА Новости со ссылкой н республиканскую полицию.

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Авария произошла на территории Иглинского района между населенными пунктами Уктеево и Минзитарово. Погибший ребенок был 2004 года рождения.

Среди пострадавших четыре человека, они были госпитализированы в больницы Уфы.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.



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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:БашкирияДТП
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