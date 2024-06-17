В Воронежской области уничтожили два беспилотника
17 июня 202407:15
Два беспилотника самолетного типа сбили ночью 17 июня над территорией Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.
«Дежурными силами ПВО обнаружены и уничтожены два БПЛА», — написал губернатор в Telegram-канале.
По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений не зарегистрировано.
Ранее два беспилотника уничтожили над Липецком, обошлось без жертв, напоминает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru