В Воронежской области уничтожили два беспилотника

Два беспилотника самолетного типа сбили ночью 17 июня над территорией Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

Над Краснодарским краем сбит украинский беспилотник

«Дежурными силами ПВО обнаружены и уничтожены два БПЛА», — написал губернатор в Telegram-канале.

По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений не зарегистрировано.

Ранее два беспилотника уничтожили над Липецком, обошлось без жертв, напоминает 360.ru.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиВоронежская Область

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