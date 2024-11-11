Над Воронежской областью сбили четыре беспилотника ВСУ

Четыре украинских беспилотника уничтожили над территорией Воронежской области, передает Минобороны.

«В период с 6.50 до 7.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Беспилотники были сбиты над Воронежской областью дежурными средствами ПВО.

Ранее Минобороны сообщило, что ночью над Курской и Белгородской областями уничтожили 13 дронов ВСУ, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:Воронежская ОбластьПВОБеспилотникиМинобороны

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