Над Воронежской областью сбили четыре беспилотника ВСУ
11 ноября 202407:58
Четыре украинских беспилотника уничтожили над территорией Воронежской области, передает Минобороны.
«В период с 6.50 до 7.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа», — заявили в ведомстве.
Беспилотники были сбиты над Воронежской областью дежурными средствами ПВО.
Ранее Минобороны сообщило, что ночью над Курской и Белгородской областями уничтожили 13 дронов ВСУ, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru