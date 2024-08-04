В Туве ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
На всей территории Тувы ввели режим чрезвычайной ситуации в лесах из-за жаркой и сухой погоды, написал в своем Telegram-канале глава республики Владислав Ховалыг.
По его словам, непростая обстановка сложилась на территориях Тандинского и Чеди-Хольского районов. За последние сутки ликвидировано четыре пожара, действует 23 возгорания.
Регион запросил помощь у соседних субъектов. В Туву прибудут пожарные из Омской области и Хакасии, отметил Ховалыг.
Ранее режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров ввели в Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru