В Туве ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

На всей территории Тувы ввели режим чрезвычайной ситуации в лесах из-за жаркой и сухой погоды, написал в своем Telegram-канале глава республики Владислав Ховалыг.

В Астраханской области в СНТ загорелись 14 строений

По его словам, непростая обстановка сложилась на территориях Тандинского и Чеди-Хольского районов. За последние сутки ликвидировано четыре пожара, действует 23 возгорания.

Регион запросил помощь у соседних субъектов. В Туву прибудут пожарные из Омской области и Хакасии, отметил Ховалыг.

Ранее режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров ввели в Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Роскосмос
ТЕГИ:Лесные ПожарыТува

Горячие новости

Все новости

партнеры