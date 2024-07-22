В Астраханской области в СНТ загорелись 14 строений

Сухая трава и камыш загорелись в садовом товариществе «Факел» в Астрахани. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

В Омске из-за аварии на газопроводе загорелось семь домов

В сообщении говорится, что огонь перешёл на нежилые строения.

«Линия огня по фронту составляет 1,5 тысячи метров. В результате пожара повреждены 14 нежилых строений», - уточнили в ведомстве.

Ранее режим чрезвычайной ситуации ввели в Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа в связи с лесными пожарами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: МЧС России
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