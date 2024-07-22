В Астраханской области в СНТ загорелись 14 строений
22 июля 202415:54
Сухая трава и камыш загорелись в садовом товариществе «Факел» в Астрахани. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.
В сообщении говорится, что огонь перешёл на нежилые строения.
«Линия огня по фронту составляет 1,5 тысячи метров. В результате пожара повреждены 14 нежилых строений», - уточнили в ведомстве.
Ранее режим чрезвычайной ситуации ввели в Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа в связи с лесными пожарами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Махачкале задержан аниматор квеста, в котором погибли девушки
- В Астраханской области в СНТ загорелись 14 строений
- Певец Дмитрий Колдун заявил, что сожалеет о ссорах с Дробышем и Киркоровым
- СМИ: Центробанк РФ разработал новую систему расчета курса доллара и евро
- Суд взыскал с Успенской почти 280 тысяч рублей в пользу Киркорова
- Больше половины россиян работают не по профессии
- Мужчина из Индии застрял в лифте больницы и провел там почти двое суток
- Число одних из самых коварных хакерских атак в России выросло в два раза
- Маткапитал разрешили тратить на строительство жилых домов через эскроу-счета
- Россияне скучают по музыке 2000-х и «доллару по 30»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru