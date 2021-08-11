В Турции вновь побит рекорд по заражениям COVID за сутки

Минздрав Турции объявил, что за минувшие сутки число заражений коронавирусом в стране стало максимальным за три последних месяца. Об этом сообщает РИА Новости.

Россиянка погибла в Турции в результате ДТП

За сутки общее число зараженных выросло на 27,3 тысяч, что является максимальным приростом с 4 мая текущего года.

С начала пандемии максимальное число заражений коронавирусом в Турции было зарегистрировано 16 апреля, тогда число заражений составило 63 тысячи. После снижения до 5-7 тысяч в сутки к середине июля суточный прирост вновь начал увеличиваться.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:КоронавирусТурция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры