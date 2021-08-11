В Турции вновь побит рекорд по заражениям COVID за сутки

За сутки общее число зараженных выросло на 27,3 тысяч, что является максимальным приростом с 4 мая текущего года.

С начала пандемии максимальное число заражений коронавирусом в Турции было зарегистрировано 16 апреля, тогда число заражений составило 63 тысячи. После снижения до 5-7 тысяч в сутки к середине июля суточный прирост вновь начал увеличиваться.

