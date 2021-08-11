Россиянка погибла в Турции в результате ДТП

Генконсульство России в Анталье заявило, что на юге Турции в результате ДТП погибла гражданка России, сообщает ТАСС.

В диппредставительстве уточнили, что обстоятельства трагедии, которая произошла в городе Аланья, выясняют местные правоохранители. Генконсульство оказывает родственникам погибшей всю необходимую консульскую помощь.

Ранее в Турции было найдено тело 20-летнего российского туриста, который пропал в конце июля после поездки из Стамбула на экскурсию на Принцевы острова.

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ФОТО: pxhere.com
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