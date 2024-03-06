Еще один украинский беспилотник сбили под Курском
6 марта 202412:40
На подлете к Курску российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник, сообщил глава региона Роман Старовойт в своих соцсетях.
По словам губернатора, это был дрон самолетного типа.
Старовойт выразил благодарность бойцам ПВО.
Ранее стало известно, что украинский беспилотник упал в резервуар с топливом Михайловского горно-обогатительного комбината имени А. В. Варичева в Железногорске Курской области, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru