В центре Ярославля загорелась крыша пятиэтажного жилого дома
Жильцов многоквартирного пятиэтажного дома в центре Ярославля эвакуируют из-за пожара на крыше. Об этом сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по Ярославской области. В доме также находится прокуратура.
По данным ведомства, площадь возгорания составила 400 квадратных метров. С огнем борются 60 человек личного состава и 17 единиц техники.
В доме пять этажей, на первом располагаются коммерческие организации, а также прокуратура Ленинского района Ярославля.
Прокуратура Ярославской области организовала проверку в связи с пожаром.
Глава МЧС России Александр Куренков предложил накануне оповещать граждан о ЧС через умные домофоны. По его словам, если такая система будет работать, то МЧС сможет не только предупредить, но и рассказать о необходимых действиях во время ЧС.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru