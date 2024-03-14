В центре Ярославля загорелась крыша пятиэтажного жилого дома

Жильцов многоквартирного пятиэтажного дома в центре Ярославля эвакуируют из-за пожара на крыше. Об этом сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по Ярославской области. В доме также находится прокуратура.

По данным ведомства, площадь возгорания составила 400 квадратных метров. С огнем борются 60 человек личного состава и 17 единиц техники.