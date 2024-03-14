В центре Ярославля загорелась крыша пятиэтажного жилого дома

Жильцов многоквартирного пятиэтажного дома в центре Ярославля эвакуируют из-за пожара на крыше. Об этом сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по Ярославской области. В доме также находится прокуратура.

По данным ведомства, площадь возгорания составила 400 квадратных метров. С огнем борются 60 человек личного состава и 17 единиц техники.

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В доме пять этажей, на первом располагаются коммерческие организации, а также прокуратура Ленинского района Ярославля.

Прокуратура Ярославской области организовала проверку в связи с пожаром.

Глава МЧС России Александр Куренков предложил накануне оповещать граждан о ЧС через умные домофоны. По его словам, если такая система будет работать, то МЧС сможет не только предупредить, но и рассказать о необходимых действиях во время ЧС.


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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ПожарЯрославль

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