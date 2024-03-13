Глава МЧС предложил оповещать о ЧС через умные домофоны

Глава МЧС России Александр Куренков предложил оповещать россиян о чрезвычайных ситуациях через домофоны. По его словам, с помощью домофонов можно будет предупреждать жителей всех квартир, в то время как телевизор, по которому могут передать важную информацию, не всегда включен, как и телефон.

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По словам Куренкова, «оповещение через домофон - это очень перспективно». Если такая система будет работать, то МЧС сможет не только предупредить, но и рассказать о необходимых действиях во время ЧС.

Сейчас оповещение граждан о ЧС происходит через СМС-рассылки, громкоговорители и автомобили с экранами.

Главе МЧС в среду, 13 марта, в Коврове презентовали систему «Умный домофон», через которую можно предупреждать жильцов дома о пожаре, ЧС, ее угрозе через трубку домофона в квартире.


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ФОТО: Александр Уткин/РИА Новости
ТЕГИ:МЧС РФ

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