Глава МЧС предложил оповещать о ЧС через умные домофоны
Глава МЧС России Александр Куренков предложил оповещать россиян о чрезвычайных ситуациях через домофоны. По его словам, с помощью домофонов можно будет предупреждать жителей всех квартир, в то время как телевизор, по которому могут передать важную информацию, не всегда включен, как и телефон.
По словам Куренкова, «оповещение через домофон - это очень перспективно». Если такая система будет работать, то МЧС сможет не только предупредить, но и рассказать о необходимых действиях во время ЧС.
Сейчас оповещение граждан о ЧС происходит через СМС-рассылки, громкоговорители и автомобили с экранами.
Главе МЧС в среду, 13 марта, в Коврове презентовали систему «Умный домофон», через которую можно предупреждать жильцов дома о пожаре, ЧС, ее угрозе через трубку домофона в квартире.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru