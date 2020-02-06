В Токио произошло ощутимое землетрясение

Жители Токио ощутили на себе землетрясение, которое произошло в четверг вечером по местному времени. Сила толчков составляла 5,6. Землетрясение почувствовали также еще в нескольких префектурах, распложенных к северо-востоку от японской столицы, передает РИА Новости. В Токио от подземных толчков покачивалась мебель в домах.