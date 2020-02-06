В Токио произошло ощутимое землетрясение
Жители Токио ощутили на себе землетрясение, которое произошло в четверг вечером по местному времени. Сила толчков составляла 5,6. Землетрясение почувствовали также еще в нескольких префектурах, распложенных к северо-востоку от японской столицы, передает РИА Новости. В Токио от подземных толчков покачивалась мебель в домах.
По данным центрального метеорологического управления Японии, эпицентр землетрясения находился в море у побережья префектуры Ибараки, очаг залегал на глубине около 40 километров. Угроза цунами не объявлялась. О пострадавших не сообщается.
31 января Геологическая служба США (USGS) зафиксировала землетрясение в Японии магнитудой 5,3.
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