В Токио произошло ощутимое землетрясение

6 февраля 202015:03

Жители Токио ощутили на себе землетрясение, которое произошло в четверг вечером по местному времени. Сила толчков составляла 5,6. Землетрясение почувствовали также еще в нескольких префектурах, распложенных к северо-востоку от японской столицы, передает РИА Новости. В Токио от подземных толчков покачивалась мебель в домах.

Покалеченная Орбакайте пережила землетрясение. Видео

По данным центрального метеорологического управления Японии, эпицентр землетрясения находился в море у побережья префектуры Ибараки, очаг залегал на глубине около 40 километров. Угроза цунами не объявлялась. О пострадавших не сообщается.

31 января Геологическая служба США (USGS) зафиксировала землетрясение в Японии магнитудой 5,3.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЯпонияЗемлетрясение