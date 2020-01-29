Покалеченная Орбакайте пережила землетрясение. Видео

Ранее стало известно, что Кристина Орбакайте сломала во время подготовки к концерту ногу. Из-за этого певица была вынуждена перенести несколько выступлений.

Она опубликовала фото с правой ногой в лангете.

Орбакайте живет сейчас в США с супругом и дочерью. Помимо недвижимости в Майями, у Кристина владеет квартирой в Нью-Йорке.

