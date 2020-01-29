Покалеченная Орбакайте пережила землетрясение. Видео

29 января 202019:48

Кристина Орбакайте стала свидетельницей сильного землетрясения в своём доме, расположенном в Майями (американский штат Флорида). Российская певица и актриса записала на телефон видео, на котором видны последствия подземных толчков – сильно раскачивающуюся люстру.

Сначала Орбакайте не поняла причину происходящего и подумала, что соседи делают ремонт. Однако вскоре она осознала источник шума и колебаний, после чего в её голосе почувствовался испуг, пишут «Дни.ру». Видео артистка выложила в своём twitter.

Эпицентр землетрясения магнитудой 6,1 располагался возле Каймановых островов в Карибском море. В Майями была проведена частичная эвакуация.

Случилось это минувшей ночью по московскому времени. Несколько часов назад новое землетрясение магнитудой 6 зафиксировано у побережья Соломоновых Островов в Тихом океане. Данные о пострадавших и разрушениях не поступали.

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Ранее стало известно, что Кристина Орбакайте сломала во время подготовки к концерту ногу. Из-за этого певица была вынуждена перенести несколько выступлений.

Она опубликовала фото с правой ногой в лангете.

Орбакайте живет сейчас в США с супругом и дочерью. Помимо недвижимости в Майями, у Кристина владеет квартирой в Нью-Йорке.

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Фото: instagram.com/orbakaite_k
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