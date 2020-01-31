В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3

Геологическая служба США (USGS) зафиксировала землетрясение в Японии магнитудой 5,3.

Как сообщает РИА Новости, природное явление произошло в 6 км от города Усику. Очаг землетрясения располагался на глубине 69,7 км.

На данный момент информации о разрушениях и пострадавших нет. Угроза цунами не объявлялась.

На прошлой неделе 24 января в Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8. В результате В результате погиб по меньшей мере 41 человек, более 200 пострадали.

