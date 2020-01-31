В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
31 января 202021:13
Геологическая служба США (USGS) зафиксировала землетрясение в Японии магнитудой 5,3.
Как сообщает РИА Новости, природное явление произошло в 6 км от города Усику. Очаг землетрясения располагался на глубине 69,7 км.
На данный момент информации о разрушениях и пострадавших нет. Угроза цунами не объявлялась.
На прошлой неделе 24 января в Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8. В результате В результате погиб по меньшей мере 41 человек, более 200 пострадали.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЗемлетрясениеЯпония
Горячие новости
- Неизвестные на внедорожнике пытались ворваться в резиденцию Трампа во Флориде
- Польша заключила контракт на покупку истребителей США F-35
- Путин предложил помощь Китаю в битве с коронавирусом
- Госдеп США потребовал вернуть Крым Украине
- Высокопоставленного сыщика из МВД обвинили в крупной взятке