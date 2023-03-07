В Тамбовской области в автоаварии с автобусом пострадали пять человек

Недалеко от поселка Дмитриевка Никифоровского района Тамбовской области произошло столкновение пассажирского автобуса и трактора, сообщает ГУ МЧС России по региону.

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В автоаварии пострадали пять человек, их госпитализировали. Mercedes следовал по маршруту Волгоград – Москва, когда произошло столкновение с трактором с прицепом.

Ранее пять человек погибли в результате аварии с маршрутным автобусом в Самарской области.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПроисшествияАварияДТП
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