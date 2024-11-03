В пятиэтажке Вологды прогремел взрыв

В пятиэтажном доме в Вологде прогремел взрыв, сообщили в МЧС России.

Число погибших в результате взрыва в доме в Черкесске увеличилось до пяти

В результате взрыва самогонного аппарата были повреждено две квартиры.

В результате инцидента пострадали четыре человека, двое из которых были госпитализированы.

Ранее взрыв произошел в жилой пятиэтажке в турецком городе Чорум, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: МЧС России
ТЕГИ:МЧС РФВологодская ОбластьВзрыв

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