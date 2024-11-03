В пятиэтажке Вологды прогремел взрыв
3 ноября 202419:22
В пятиэтажном доме в Вологде прогремел взрыв, сообщили в МЧС России.
В результате взрыва самогонного аппарата были повреждено две квартиры.
В результате инцидента пострадали четыре человека, двое из которых были госпитализированы.
Ранее взрыв произошел в жилой пятиэтажке в турецком городе Чорум, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru