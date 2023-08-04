В Сочи усилят меры защиты акватории после атаки БПЛА в Новороссийске

Меры защиты акватории усилят в Сочи после утренней атаки украинских беспилотников у побережья Новороссийска, сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский.

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По его словам, межведомственная рабочая группа умиляет меры защиты, ориентируясь на опыт других черноморских портовых городов. Уточняется, специалисты усиливают периметр безопасности морского порта.

Градоначальник отметил, что особое внимание уделяют комплексу причалов курорта. Порядка 2,5 тысяч маломерных судов пришвартовано у берегов Сочи на сегодняшний день.

Ранее Вооруженные силы РФ уничтожили четыре склада боеприпасов ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:НовороссийскБеспилотникиСочи

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