В Шебекинском округе ввели временный запрет на движение транспорта

В Шебекинском городском округе ввели запрет на передвижение транспорта на участках дорог. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Белгородской области.

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Под запрет попали дороги Белгород - Шебекино - Волоконовка, Шебекино - Короча, Шебекино - Неклюдово, Алексеевка и Маслова Пристань.

Стоянка на участках также запрещается. Ограничение продлится до 30 июня.

В правительстве региона отметили, что мера направлена на обеспечение безопасности в приграничных районах.

Число пострадавших при обстреле Шебекина 1 июня выросло до 16 человек, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. Раненым оказывают медицинскую помощь, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Антон Вергун
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