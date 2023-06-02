В Белгородской области опровергли сообщения о попытке прорыва украинских диверсантов
2 июня 202312:52
Оперативный штаб Белгородской области опроверг данные о якобы новой попытке прорыва украинских диверсантов в регион, передает РИА Новости.
Ранее СМИ сообщили, что диверсанты якобы попытались прорваться в направлении Уразово - Вериговка. По данным источников, в атаке задействовано до батальона.
В оперштабе назвали информацию о «прорыве» фейком.
Накануне российские силы отбили три атаки украинских диверсантов в направлении Шебекино, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru