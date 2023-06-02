В Белгородской области опровергли сообщения о попытке прорыва украинских диверсантов

Оперативный штаб Белгородской области опроверг данные о якобы новой попытке прорыва украинских диверсантов в регион, передает РИА Новости.

Власти опровергли сообщения о прорыве диверсантов в Курскую область

Ранее СМИ сообщили, что диверсанты якобы попытались прорваться в направлении Уразово - Вериговка. По данным источников, в атаке задействовано до батальона.

В оперштабе назвали информацию о «прорыве» фейком.

Накануне российские силы отбили три атаки украинских диверсантов в направлении Шебекино, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ОпровержениеБелгород

Горячие новости

Все новости

партнеры