В Саратовской области у многоэтажки прогремел взрыв

Согласно предварительной информации, вблизи здания сработало взрывное устройство. По данным источника, в результате ЧП пострадала женщина, которая находилась неподалеку. Отмечается, что она с травмами ног и спины была доставлена в больницу.

На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Тюменской области во время взрыва на нефтяном месторождении пострадали два человека.