В Саратовской области у многоэтажки прогремел взрыв

В городе Балаково в Саратовской области у одного из многоэтажных домов, расположенных на набережной Леонова, прогремел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».

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Согласно предварительной информации, вблизи здания сработало взрывное устройство. По данным источника, в результате ЧП пострадала женщина, которая находилась неподалеку. Отмечается, что она с травмами ног и спины была доставлена в больницу.

На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Тюменской области во время взрыва на нефтяном месторождении пострадали два человека.

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:ПострадавшиеСаратовская ОбластьВзрыв

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