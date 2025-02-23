В Саратовской области у многоэтажки прогремел взрыв
В городе Балаково в Саратовской области у одного из многоэтажных домов, расположенных на набережной Леонова, прогремел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».
Согласно предварительной информации, вблизи здания сработало взрывное устройство. По данным источника, в результате ЧП пострадала женщина, которая находилась неподалеку. Отмечается, что она с травмами ног и спины была доставлена в больницу.
На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Тюменской области во время взрыва на нефтяном месторождении пострадали два человека.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru