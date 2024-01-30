В Саратовской области в ДТП погибли три человека

По его словам, в результате ДТП двое пострадали, они находятся в тяжелом состоянии. Юрин отметил, что происшествие произошло вблизи села Безымянное в 17:40 (16:40 мск).

Ранее, 30 января, три легковых автомобиля и грузовик столкнулись в Соль-Илецком городском округе Оренбургской области. В результате аварии погибли пять человек, передает «Радиоточка НСН».

