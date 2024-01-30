В Саратовской области в ДТП погибли три человека
Три человека погибли в результате столкновения двух машин в Энгельсском районе Саратовской области. Об этом сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин в Telegram-канале.
По его словам, в результате ДТП двое пострадали, они находятся в тяжелом состоянии. Юрин отметил, что происшествие произошло вблизи села Безымянное в 17:40 (16:40 мск).
Ранее, 30 января, три легковых автомобиля и грузовик столкнулись в Соль-Илецком городском округе Оренбургской области. В результате аварии погибли пять человек, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru