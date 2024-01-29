На Урале три человека погибли в ДТП с автобусом хоккейной команды и легковушкой

Авария произошла в понедельник на 4-м километре подъезда к поселку Верх-Нейвинский от 289-го километра дороги Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов. По предварительной информации, во время движения у автобуса лопнуло колесо, транспортное средство выехало на встречную полосу, столкнувшись с легковым авто, пишет Ura.ru.

Как отметил Горелых, в ДТП погибли три человека из иномарки.

Известно, что в автобусе находились 18 детей возрастом 15-16 лет, тренер и водитель. По данным региональной прокуратуры, травмы получили двое детей и тренер, их доставили в больницу.

