На Урале три человека погибли в ДТП с автобусом хоккейной команды и легковушкой
Автобус детской хоккейной команды столкнулся с легковым автомобилем Citroen в Свердловской области, в результате погибли три человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы регионального управления МВД Валерия Горелых.
Авария произошла в понедельник на 4-м километре подъезда к поселку Верх-Нейвинский от 289-го километра дороги Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов. По предварительной информации, во время движения у автобуса лопнуло колесо, транспортное средство выехало на встречную полосу, столкнувшись с легковым авто, пишет Ura.ru.
Как отметил Горелых, в ДТП погибли три человека из иномарки.
Известно, что в автобусе находились 18 детей возрастом 15-16 лет, тренер и водитель. По данным региональной прокуратуры, травмы получили двое детей и тренер, их доставили в больницу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru