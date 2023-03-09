Беременная девушка пострадала в массовой автоаварии в Санкт-Петербурге

Автоавария случилась 8 марта возле дома №9 на Дальневосточном проспекте. Там столкнулись три автомобиля, один из которых перевернулся.

По предварительным данным, пострадал один человек – 25-летняя беременная девушка. Ее госпитализировали. На месте работают экстренные службы.

Ранее под Тюменью произошло столкновение двух легковых автомобилей и трактора.

