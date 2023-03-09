Беременная девушка пострадала в массовой автоаварии в Санкт-Петербурге

Беременная девушка пострадала в массовом дорожно-транспортном происшествии в Санкт-Петербурге, сообщает 78.ru.

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Автоавария случилась 8 марта возле дома №9 на Дальневосточном проспекте. Там столкнулись три автомобиля, один из которых перевернулся.

По предварительным данным, пострадал один человек – 25-летняя беременная девушка. Ее госпитализировали. На месте работают экстренные службы.

Ранее под Тюменью произошло столкновение двух легковых автомобилей и трактора.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкт-ПетербургАварияДТП
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