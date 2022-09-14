На Урале нашли подростков, осквернивших Вечный огонь

Прокуратура Свердловской области сообщила, что установила личности подростков, которые осквернили Мемориал Уральским алюминщикам, павшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1941-1945 годах.

В частности, подростки поставили на Вечный огонь самокат, а затем разложили на нем листья, ботву и поджигали их. Все это они снимали на видео.

«Это несовершеннолетние, 11, 14, 15 и 16 лет. В ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства случившегося. Сотрудниками прокуратуры будет дана оценка как действиям законных представителей несовершеннолетних, так и органов системы профилактики на предмет полноты и достаточности мер, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее в Воронеже подросток осквернил могилы на одном из кладбищ ради просмотров в социальных сетях. Юноша танцевал с надгробиями, высказывался в поддержку ЛГБТ-сообщества и помочился на одно из захоронений. Несовершеннолетних авторов роликов задержала полиция, возбуждено уголовное дело.

