В Саратове застрелили полицейского
Сотрудник саратовской полиции вечером 21 декабря получил огнестрельное ранение, от которого позднее скончался в больнице. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Уточняется, что 28-летний мужчина в звании лейтенанта полиции служил инспектором четвертого взвода мобильного батальона полка ППС УМВД по Саратову. Во время несения службы, он остановил двух граждан один из которых выстрелили из неустановленного оружия в инспектора.
«Сотрудниками полиции были задержаны два гражданина 1979 и 1987 годов рождения. С места происшествия изъят предмет, похожий на пистолет», - говорится в сообщении.
Напомним, 19 декабря, в четверг, в Москве около здания ФСБ на станции метро Лубянка неизвестный открыл стрельбу. Жертвами стали 34-летний Вельдян Мухтаров и 40-летний Альберт Слепов. Помимо двоих погибших в ходе инцидента представителей ФСБ и ГИБДД пострадали еще пять человек, в том числе четверо силовиков. Они получили ранения. Нападавшего пришлось ликвидировать.
Ранее президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в эфире НСН выявил связь пестрелки на Лубянке с предстоящим днем сотрудника госбезопасности.
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