В Саратове застрелили полицейского

Уточняется, что 28-летний мужчина в звании лейтенанта полиции служил инспектором четвертого взвода мобильного батальона полка ППС УМВД по Саратову. Во время несения службы, он остановил двух граждан один из которых выстрелили из неустановленного оружия в инспектора.

«Сотрудниками полиции были задержаны два гражданина 1979 и 1987 годов рождения. С места происшествия изъят предмет, похожий на пистолет», - говорится в сообщении.

Напомним, 19 декабря, в четверг, в Москве около здания ФСБ на станции метро Лубянка неизвестный открыл стрельбу. Жертвами стали 34-летний Вельдян Мухтаров и 40-летний Альберт Слепов. Помимо двоих погибших в ходе инцидента представителей ФСБ и ГИБДД пострадали еще пять человек, в том числе четверо силовиков. Они получили ранения. Нападавшего пришлось ликвидировать.

Ранее президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в эфире НСН выявил связь пестрелки на Лубянке с предстоящим днем сотрудника госбезопасности.

