В Ростовской области уничтожили два украинских беспилотника

Два беспилотника сбили в Ростовской области, сообщил глава региона Василий Голубев. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В районе Новошахтинска силами противовоздушной обороны уничтожено два БПЛА», — указал губернатор.

По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет.

Ранее глава Брянской области Александр Богомаз заявил, что в регионе уничтожили два украинских БПЛА.

