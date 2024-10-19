В Ростовской области уничтожили два украинских беспилотника
19 октября 202402:55
Два беспилотника сбили в Ростовской области, сообщил глава региона Василий Голубев. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«В районе Новошахтинска силами противовоздушной обороны уничтожено два БПЛА», — указал губернатор.
По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет.
Ранее глава Брянской области Александр Богомаз заявил, что в регионе уничтожили два украинских БПЛА.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru