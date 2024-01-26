В Ростове-на-Дону арестовали двух украинских агентов за сбор данных о военнослужащих

Двух украинских агентов, собиравших информацию о дислокации участвующих в специальной военной операции военнослужащих и техники, арестовали в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Переводившего деньги для ВСУ жителя Новокузнецка задержали за госизмену

Как отметили в ведомстве, в донской столице задержали двух граждан РФ.

«Выполняя задание иностранной разведки, путем визуального наблюдения собрали и передали представителю спецслужбы Украины данные о местоположении ... техники и личного состава подразделений Южного военного округа», — сообщили в ЦОС.

По данным ФСБ, злоумышленники инициативно связались с украинскими спецслужбами и получили за свои действия денежное вознаграждение.

Правоохранители возбудили уголовное дело о государственной измене, фигурантов пометили в СИЗО.

Ранее жителя Комсомольска-на-Амуре, который предлагал передавать Киеву данные о военных объектах Хабаровского края, приговорили к 9,5 года колонии за госизмену, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:ГосизменаРостов-на-ДонуФСБ

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