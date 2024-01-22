Переводившего деньги для ВСУ жителя Новокузнецка задержали за госизмену

ФСБ задержала жителя Новокузнецка, который переводил средства на нужды Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

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Отмечается, что противоправную деятельность россиянина пресекли совместно ФСБ, МВД и Федеральная служба по финансовому мониторингу. Фигурант причастен к совершению госизмены в форме оказания финансовой помощи противнику в деятельности, направленной против безопасности России. Задержанный переводил средства для приобретения военного снаряжения ВСУ.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Государственная измена», устанавливаются все обстоятельства противоправного деяния.

Ранее дело о госизмене возбудили против жителя Хабаровска, который передавал Украине данные об используемых Минобороны радиочастотах и планировал убийство российских военных, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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