Переводившего деньги для ВСУ жителя Новокузнецка задержали за госизмену
ФСБ задержала жителя Новокузнецка, который переводил средства на нужды Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.
Отмечается, что противоправную деятельность россиянина пресекли совместно ФСБ, МВД и Федеральная служба по финансовому мониторингу. Фигурант причастен к совершению госизмены в форме оказания финансовой помощи противнику в деятельности, направленной против безопасности России. Задержанный переводил средства для приобретения военного снаряжения ВСУ.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Государственная измена», устанавливаются все обстоятельства противоправного деяния.
Ранее дело о госизмене возбудили против жителя Хабаровска, который передавал Украине данные об используемых Минобороны радиочастотах и планировал убийство российских военных, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Нарышкин: У США есть разрушительный для Зеленского компромат
- Доля курящих табак россиян за пять лет снизилась с 24,2% до 18,7% в 2023 году
- «Три богатыря и Пуп Земли» опережают кино-конкурентов с большим отрывом
- Украинская теннисистка обвинила US Open в пророссийской пропаганде
- Даниил Медведев прошел в четвертьфинал Australian Open
- В Петербурге 23 человека доставили в полицию за пьянство на концерте
- Переводившего деньги для ВСУ жителя Новокузнецка задержали за госизмену
- Аронова заявила, что артисты должны получать деньги за подготовки к съемкам
- Пушилин: Число пострадавших от удара ВСУ по Донецку достигло 26
- Законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС России внесли в Госдуму
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru