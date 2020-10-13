В России зафиксирован абсолютный рекорд смертей из-за COVID

Около 96 тыс. человек были оштрафованы в Москве за отсутствие масок и перчаток в транспорте

Еще 212 специалистов получили почетный статус «Московский врач»

Для школьников в Москве откроется киберспортивная лига

Почти 200 уголовных дел по фактам дачи взятки инспекторам ГИБДД возбуждено в столице

Температура воздуха во вторник вдвое превысит норму октября