В России зафиксирован абсолютный рекорд смертей из-за COVID
В России за минувшие сутки скончались 244 человека, ранее заразившиеся коронавирусом. Об этом свидетельствуют обновлённые данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19, .
Это рекордный показатель за все время пандемии. Предыдущий рекорд по количеству смертей был установлен 29 мая. Тогда из-за инфекции погибли 232 человека.
По данным оперативного штаба, за последние сутки в России выявлено 13 592 новых случаев коронавируса, из них 4395 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 1,3 млн.
Ранее сообщалось, что уровень COVID-тревожности в России оказался самым высоким среди стран СНГ.
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1,3 млн+13 868 / сут.
Умерли
22 966+244 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+7 550 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru