В России подтвердились 4,9 тысячи новых случаев COVID-19

Больше всего новых случаев заражения в Москве (625), где в последние дни наблюдается снижение показателя, а также в Санкт-Петербурге (189), Московской (158), Нижегородской (147) и Ростовской (145) областях.

За минувшие сутки выздоровели ещё 5464 пациента, всего с начала пандемии вылечились уже более 821 тысячи человек. Скончались 115 человек, у которых ранее подтвердился коронавирус, уточняет RT. За время пандемии в России зафиксировано 17414 летальных исходов.

