В России подтвердились 4,9 тысячи новых случаев COVID-19
Ещё 4952 пациентам в России поставлен диагноз «коронавирусная инфекция», приводит данные за последние сутки оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Общее число заразившихся с начала пандемии накануне превысило миллион и сейчас составляет 1 005 000 человек.
Больше всего новых случаев заражения в Москве (625), где в последние дни наблюдается снижение показателя, а также в Санкт-Петербурге (189), Московской (158), Нижегородской (147) и Ростовской (145) областях.
За минувшие сутки выздоровели ещё 5464 пациента, всего с начала пандемии вылечились уже более 821 тысячи человек. Скончались 115 человек, у которых ранее подтвердился коронавирус, уточняет RT. За время пандемии в России зафиксировано 17414 летальных исходов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,0 млн+4 952 / сут.
Умерли
17 414+115 / сут.
Выздоровели
821 тыс.+5 464 / сут.
- Вирусолог рассказал, как долго россиянам носить маски
- Генсек кабмина Японии будет баллотироваться на пост премьера
- Стало известно о планах проверки вакцины от COVID-19 на людях старше 60 лет
- Хлеба и зрелищ: В Петербурге открыли кино, театры и фудкорты
- СМИ: Реванш между Поветкиным и Уайтом состоится в ноябре
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru