В России подтвердились 4,9 тысячи новых случаев COVID-19

Ещё 4952 пациентам в России поставлен диагноз «коронавирусная инфекция», приводит данные за последние сутки оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Общее число заразившихся с начала пандемии накануне превысило миллион и сейчас составляет 1 005 000 человек.

Ученые: Реальное число переболевших COVID-19 россиян достигает 80 млн

Больше всего новых случаев заражения в Москве (625), где в последние дни наблюдается снижение показателя, а также в Санкт-Петербурге (189), Московской (158), Нижегородской (147) и Ростовской (145) областях.

За минувшие сутки выздоровели ещё 5464 пациента, всего с начала пандемии вылечились уже более 821 тысячи человек. Скончались 115 человек, у которых ранее подтвердился коронавирус, уточняет RT. За время пандемии в России зафиксировано 17414 летальных исходов.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
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