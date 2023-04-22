В «Росэнергоатоме» заявили об атаках дронов ВСУ на Запорожскую АЭС

Пострадало остекление турбинного зала четвертого энергоблока Запорожской АЭС. Причиной стали обстрелы Вооруженными силами Украины, сообщил советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в эфире телеканала «Россия-24» (ВГТРК).

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«Окна в турбинном зале действительно выбиты, выбиты они были взрывной волной. Но эта история больше связана с использованием не артиллерийских ударов, а дронов. Они (украинские военные) не прекращают эту активность», – цитирует его «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что украинский ударный беспилотник производства Польши упал в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции. Об этом рассказал командир обеспечивающего безопасность ЗАЭС подразделения Вооруженных сил. По его словам, Киев попытался атаковать АЭС, несмотря на присутствие миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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