В «Росэнергоатоме» заявили об атаках дронов ВСУ на Запорожскую АЭС

«Окна в турбинном зале действительно выбиты, выбиты они были взрывной волной. Но эта история больше связана с использованием не артиллерийских ударов, а дронов. Они (украинские военные) не прекращают эту активность», – цитирует его «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что украинский ударный беспилотник производства Польши упал в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции. Об этом рассказал командир обеспечивающего безопасность ЗАЭС подразделения Вооруженных сил. По его словам, Киев попытался атаковать АЭС, несмотря на присутствие миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



