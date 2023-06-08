В результате столкновения иномарки и «КамАЗа» в Подмосковье есть жертвы

В подмосковном поселке Монино произошло массовая автоавария с участием легкового автомобиля и КамАЗа, сообщает телеканал «360».

Полиция назвала причину массового ДТП в Санкт-Петербурге

Погибли два человека. Автомобиль Kia наехал на стоящий на обочине «КамАЗ». Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины ДТП.

Ранее 15 человек пострадали в автоаварии с микроавтобусом в Ингушетии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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