Турция получила от России 80 тонн гуманитарной помощи
Посол Турции в Москве Мехмет Самсар заявил, что Россия отправила 80 тонн гуманитарной помощи в пострадавшие от землетрясения районы республики, сообщает РИА Новости.
«И перечислено свыше 1 миллиона долларов», - сказал Самсар.
Ранее живущие в Турции россияне рассказали НСН, как трагедия сплотила страну, а также поделились личными историями помощи местным жителям.
Мощное землетрясение зафиксировали в Турции 6 февраля, подземные толчки затронули 10 провинций страны. По последним данным, жертвами стихийного бедствия стали более 35 тысяч человек, еще 105 505 пострадали.
Также землетрясение произошло в Сирии. Там погибли больше 3,5 тысяч человек.
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