Турция получила от России 80 тонн гуманитарной помощи

Посол Турции в Москве Мехмет Самсар заявил, что Россия отправила 80 тонн гуманитарной помощи в пострадавшие от землетрясения районы республики, сообщает РИА Новости.

«И перечислено свыше 1 миллиона долларов», - сказал Самсар.

Ранее живущие в Турции россияне рассказали НСН, как трагедия сплотила страну, а также поделились личными историями помощи местным жителям.

Мощное землетрясение зафиксировали в Турции 6 февраля, подземные толчки затронули 10 провинций страны. По последним данным, жертвами стихийного бедствия стали более 35 тысяч человек, еще 105 505 пострадали.

Также землетрясение произошло в Сирии. Там погибли больше 3,5 тысяч человек.

