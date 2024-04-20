Украинские войска атаковали белгородское село Истобное

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Истобное Губкинского района Белгородской области с помощью беспилотника, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Два человека пострадали при атаке ВСУ на Белгород

Беспилотник упал без детонации. Пострадавших нет, уточнил губернатор.

По его словам, повреждения получила веранда частного домовладения. На место прибыли оперативные службы.

В пятницу над Белгородской областью сбили три украинских беспилотных летательных аппарата, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова
ТЕГИ:ВСУУкраинаБелгородская область

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