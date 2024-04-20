Украинские войска атаковали белгородское село Истобное
20 апреля 202400:25
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Истобное Губкинского района Белгородской области с помощью беспилотника, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
Беспилотник упал без детонации. Пострадавших нет, уточнил губернатор.
По его словам, повреждения получила веранда частного домовладения. На место прибыли оперативные службы.
В пятницу над Белгородской областью сбили три украинских беспилотных летательных аппарата, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru