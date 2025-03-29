В промзоне Луганска произошел пожар после атаки украинских БПЛА
29 марта 202501:55
Пожар произошел в промзоне Луганска после падения фрагментов сбитых украинских дронов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.
«Пожар... начался из-за упавших фрагментов двух сбитых БПЛА. Горят складские помещения», - рассказал собеседник агентства.
Отмечается, что никто не пострадал. На месте ЧП находятся оперативные службы, они ликвидируют пожар.
Ранее беспилотники ВСУ атаковали четыре района Белгородской области, были повреждены автомобили и линии электропередачи.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru