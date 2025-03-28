ВСУ атаковали дронами четыре района Белгородской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары с помощью беспилотников по четырем районам Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в селе Головчино Грайворонского округа дрон-камикадзе уничтожил два легковых автомобиля и повредил еще один.
В результате другого удара пострадала линия электропередачи. В хуторе Рябики Валуйского округа беспилотник повредил забор частного дома и стоявший рядом автомобиль, отмечают «Известия».
Гладков также уточнил, что в Борисовском районе была повреждена линия электропередачи, а в Краснояружском — один из корпусов сельскохозяйственного предприятия, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru