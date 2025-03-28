ВСУ атаковали дронами четыре района Белгородской области

В результате другого удара пострадала линия электропередачи. В хуторе Рябики Валуйского округа беспилотник повредил забор частного дома и стоявший рядом автомобиль, отмечают «Известия».

Гладков также уточнил, что в Борисовском районе была повреждена линия электропередачи, а в Краснояружском — один из корпусов сельскохозяйственного предприятия, передает «Радиоточка НСН».

