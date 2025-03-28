ВСУ атаковали дронами четыре района Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары с помощью беспилотников по четырем районам Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в селе Головчино Грайворонского округа дрон-камикадзе уничтожил два легковых автомобиля и повредил еще один.

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В результате другого удара пострадала линия электропередачи. В хуторе Рябики Валуйского округа беспилотник повредил забор частного дома и стоявший рядом автомобиль, отмечают «Известия».

Гладков также уточнил, что в Борисовском районе была повреждена линия электропередачи, а в Краснояружском — один из корпусов сельскохозяйственного предприятия, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:БеспилотникиВСУБелгородская область

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