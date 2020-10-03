В Подмосковье уволен участковый за поддельную справку в деле Ефремова

В МВД по Московской области заявили об увольнении участкового, выдавшем поддельную справку, связанной с делом о ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает Интерфакс.

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Отмечается, что в ходе проверки было установлено, что уволенный участковый выдал справку «с несоответствующими действительности сведениями по делу о ДТП со смертельным исходом» 8 июня на Садовом кольце в Москве. Что конкретно было указано в справке не уточняется.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в пьяном ДТП со смертельным исходом и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. В конце сентября стало известно, что Ефремов решил лично обжаловать приговор.


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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:Михаил ЕфремовМосковская Область
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