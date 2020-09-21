Адвокат оценила шансы Ефремова на смягчение приговора
Приговор актеру Михаилу Ефремову могут смягчить из-за признания вины и раскаяния, но условный срок маловероятен, заявила адвокат Оксана Михалкина.
«Для того, чтобы смягчить наказание, необходимо предпринять некоторые шаги, загладить причиненный вред, а этого, насколько я знаю, сделано не было", - отметила она.
Юрист считает, что защита также обратит внимание суда на то, что Ефремов раньше никогда не привлекался к уголовной ответственности.
Кроме того, Михалкина оценила шансы актера на условно-досрочное освобождение. По ее мнению, Ефремов сможет раньше выйти на свободу благодаря участию в тюремном театре и положительным рекомендациям от администрации колонии.
Ранее новый защитник артиста Роман Филиппов заявил, что попросит Мосгорсуд смягчить приговор Ефремову до условного срока. По прогнозам Филиппова, новое заседание может пройти в течение месяца.
Суд приговорил актера к восьми годам колонии за смертельное ДТП в центре Москвы, которое он устроил 9 июня. Ефремов будучи за рулем в пьяном состоянии выехал на встречную полосу и протаранил фургон, водитель которого умер в больнице от полученных травм.
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