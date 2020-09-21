Адвокат оценила шансы Ефремова на смягчение приговора

Приговор актеру Михаилу Ефремову могут смягчить из-за признания вины и раскаяния, но условный срок маловероятен, заявила адвокат Оксана Михалкина.

«Для того, чтобы смягчить наказание, необходимо предпринять некоторые шаги, загладить причиненный вред, а этого, насколько я знаю, сделано не было", - отметила она.

Юрист считает, что защита также обратит внимание суда на то, что Ефремов раньше никогда не привлекался к уголовной ответственности.