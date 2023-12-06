В парламенте ЛНР заявили о гибели депутата Попова при подрыве автомобиля
Депутат парламента Луганской народной республики Юрий Юров в своём Telegram-канале заявил о гибели депутата Народного совета ЛНР Олега Попова в результате подрыва автомобиля.
ОН напомнил, что в первый раз на жизнь Попова покушались 20 сентября 2022 года, тогда спецслужбам удалось задержать исполнителя, действовавшего по заказу «сотрудников СБУ».
«Соболезную родным и близким Олега Николаевича! Вечная память!», - написал Юров.
Ранее о подрыве автомобиля в центре Луганска заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru