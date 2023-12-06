В парламенте ЛНР заявили о гибели депутата Попова при подрыве автомобиля

ОН напомнил, что в первый раз на жизнь Попова покушались 20 сентября 2022 года, тогда спецслужбам удалось задержать исполнителя, действовавшего по заказу «сотрудников СБУ».

«Соболезную родным и близким Олега Николаевича! Вечная память!», - написал Юров.

Ранее о подрыве автомобиля в центре Луганска заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

