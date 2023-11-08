ГУР Украины взяла на себя ответственность за убийство депутата ЛНР Филипоненко
Главное управление разведки (ГУР) Украины взяло на себя ответственность за убийство депутата Народного совета Луганской народной республики Михаила Филипоненко.
В пресс-службе ГУР заявили, что «спецоперация по ликвидации» парламентария была реализовано «совместно с представителями движения сопротивления».
Экс-начальник управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко погиб 8 ноября в результате подрыва его машины в Луганске, сообщает RT.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело сразу по нескольким статьям, в том числе террористический акт, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru