ГУР Украины взяла на себя ответственность за убийство депутата ЛНР Филипоненко

Главное управление разведки (ГУР) Украины взяло на себя ответственность за убийство депутата Народного совета Луганской народной республики Михаила Филипоненко.

Олег Царев дал первый комментарий после покушения со стороны украинских спецслужб

В пресс-службе ГУР заявили, что «спецоперация по ликвидации» парламентария была реализовано «совместно с представителями движения сопротивления».

Экс-начальник управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко погиб 8 ноября в результате подрыва его машины в Луганске, сообщает RT.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело сразу по нескольким статьям, в том числе террористический акт, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Народная милиция ЛНР
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