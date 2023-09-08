В Москве задержан таксист, сбивший ребенка на «зебре»
8 сентября 202300:02
Следственные органы завели уголовное дело после того, как такси сбило ребенка на пешеходном переходе в Москве, сообщает телеканал «360».
Водитель задержан. Kia наехал на 10-летнего мальчика на улице Нижегородская. Ребенку потребовалась помощь врачей.
С шофером проводятся следственные действия. Авария произошла вечером 7 сентября. Таксист проехал через пешеходный переход на высокой скорости на красный сигнал светофора.
Ранее таксист сбил женщину с детьми в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru