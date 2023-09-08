В Москве задержан таксист, сбивший ребенка на «зебре»

Следственные органы завели уголовное дело после того, как такси сбило ребенка на пешеходном переходе в Москве, сообщает телеканал «360».

СМИ: В Екатеринбурге таксист избил пассажира под крики «русня поганая»

Водитель задержан. Kia наехал на 10-летнего мальчика на улице Нижегородская. Ребенку потребовалась помощь врачей.

С шофером проводятся следственные действия. Авария произошла вечером 7 сентября. Таксист проехал через пешеходный переход на высокой скорости на красный сигнал светофора.

Ранее таксист сбил женщину с детьми в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТаксиДтп В Москве

Горячие новости

Все новости

партнеры