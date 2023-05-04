СМИ: В Екатеринбурге таксист избил пассажира под крики «русня поганая»
В Екатеринбурге водитель такси отказался выполнять заказ, а затем избил пассажира. Об этом порталу E1.ru рассказал пострадавший Вячеслав.
По словам мужчины, водитель отказался ехать без объяснения причин и потребовал покинуть машину. Клиент не хотел терять деньги за подачу автомобиля, поэтому выполнять требования таксиста не стал, после чего тот силой выволок его на улицу.
«Всё это сопровождалось угрозами примерно в таком ключе: «Я тебя инвалидом сделаю, убью. Достали! Резать вас как свиней нужно, русня поганая!» - рассказал екатеринбуржец.
После случившегося пострадавший написал заявление в полицию, а также сообщил об инциденте в «Яндекс.Такси», где заявили, что заблокировали агрессивного водителя.
Ранее президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому водители с непогашенной судимостью и наличием свыше трех неоплаченных административных штрафов не будут иметь возможности работать в такси, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru