В автокатастрофе на Варшавском шоссе в Москве погибли три человека

В ДТП на Варшавском шоссе в Москве погибли три человека. Об этом сообщили в столичном главке МВД.

По данным источника, авария произошла примерно в 05:00 часов утра на выезде из села Ознобишино. Известно, что авто врезалось в дерево.

Как сообщал RT, водитель Peugeot не справился с управлением. По предварительным данным, он и два пассажира — 15-летний юноша и 23-летняя девушка — скончались на месте.

Информации о перекрытии движения в районе ДТП не было.