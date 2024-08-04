В автокатастрофе на Варшавском шоссе в Москве погибли три человека

В ДТП на Варшавском шоссе в Москве погибли три человека. Об этом сообщили в столичном главке МВД.

По данным источника, авария произошла примерно в 05:00 часов утра на выезде из села Ознобишино. Известно, что авто врезалось в дерево.

Как сообщал RT, водитель Peugeot не справился с управлением. По предварительным данным, он и два пассажира — 15-летний юноша и 23-летняя девушка — скончались на месте.

Информации о перекрытии движения в районе ДТП не было.

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Красноярском крае выросло до 25

В ведомстве добавили, что на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая работает над установление всех обстоятельств случившегося.

4 августа на северо-западе Москвы на Дубравной улице также произошло ДТП. Там столкнулись два автомобиля. В результате аварии одна из машин врезалась в остановку общественного транспорта возле ТЦ «Ковчег». Находившийся в салоне автомобиля мужчина попытался оказать сопротивление прибывшим на место происшествия правоохранителям.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Наталья Селиверстова
ТЕГИ:СмертьМоскваАварияДТПАвтомобиль

Горячие новости

Все новости

партнеры