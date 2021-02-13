В Москве автомобильные пробки достигли 9 баллов

Пробки на московских дорогах по-прежнему оцениваются в 9 баллов. Заторы образовались на фоне сильного снегопада. К вечеру особых улучшений не ожидается, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Погода шепчет «10 баллов»

Пробки на уровне 9 баллов не характерны для выходных в Москве, когда дороги достаточно свободны. Однако, из-за мощного снегопада столичные водители стоят в заторах с вечера пятницы из-за того, что на МКАД встали грузовики. Они, пытаясь объехать друг друга, занимали все полосы движения.

Ранее стало известно, что в Москве выпало 65% месячной нормы осадков с начала снегопада. Об этом сообщали в столичном метеобюро.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:Погода В МосквеПогодаАвтомобилиАвтомобилистыМоскваПробки
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры