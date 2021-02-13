В Москве автомобильные пробки достигли 9 баллов
Пробки на московских дорогах по-прежнему оцениваются в 9 баллов. Заторы образовались на фоне сильного снегопада. К вечеру особых улучшений не ожидается, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».
Пробки на уровне 9 баллов не характерны для выходных в Москве, когда дороги достаточно свободны. Однако, из-за мощного снегопада столичные водители стоят в заторах с вечера пятницы из-за того, что на МКАД встали грузовики. Они, пытаясь объехать друг друга, занимали все полосы движения.
Ранее стало известно, что в Москве выпало 65% месячной нормы осадков с начала снегопада. Об этом сообщали в столичном метеобюро.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru