В Москве за один снегопад выпало 65% месячной нормы осадков
В Москве выпало 65% месячной нормы осадков с начала снегопада, сообщают в столичном метеобюро.
«Прирост осадков в Москве за ночь превысил 40% месячной нормы, за весь период снегопада — 65%. Информация получена с главной метеостанции города на ВДНХ в 06:00 субботы», — цитирует сводку погоды Интерфакс.
В ночь в Москве был установлен суточный рекорд по количеству выпавшего снега - 15 мм осадков. Всего с момента его начала— 24 мм. А норма снега в столице в феврале — 36 мм, отмечает RT.
Ранее из-за продолжающегося снегопада стало известно, что утренние московские пробки 13 февраля достигли 9 баллов.
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