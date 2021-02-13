В Москве за один снегопад выпало 65% месячной нормы осадков

«Прирост осадков в Москве за ночь превысил 40% месячной нормы, за весь период снегопада — 65%. Информация получена с главной метеостанции города на ВДНХ в 06:00 субботы», — цитирует сводку погоды Интерфакс.

В ночь в Москве был установлен суточный рекорд по количеству выпавшего снега - 15 мм осадков. Всего с момента его начала— 24 мм. А норма снега в столице в феврале — 36 мм, отмечает RT.

Ранее из-за продолжающегося снегопада стало известно, что утренние московские пробки 13 февраля достигли 9 баллов.

