В московском ТРЦ мужчину ранили из травматического оружия

В сообщении говорится, что инцидент произошёл на юго-западе Москвы по адресу Профсоюзная улица, 129А. По предварительным данным, трое неизвестных выстрелили в мужчину, предположительно, из травматического оружия, после чего скрылись с места происшествия на белой иномарке.

По данным полиции, в настоящее время пострадавший находится в больнице.

Ранее следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве после стрельбы пьяного врача в больнице в Светлограде Ставропольского края.