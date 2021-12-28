В московском ТРЦ мужчину ранили из травматического оружия
Столичная полиция разыскивает троих неизвестных, ранивших мужчину в ходе конфликта в торговом центре, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.
В сообщении говорится, что инцидент произошёл на юго-западе Москвы по адресу Профсоюзная улица, 129А. По предварительным данным, трое неизвестных выстрелили в мужчину, предположительно, из травматического оружия, после чего скрылись с места происшествия на белой иномарке.
По данным полиции, в настоящее время пострадавший находится в больнице.
Ранее следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве после стрельбы пьяного врача в больнице в Светлограде Ставропольского края.
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