В московском ТРЦ мужчину ранили из травматического оружия

Столичная полиция разыскивает троих неизвестных, ранивших мужчину в ходе конфликта в торговом центре, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

В Москве возобновил работу МФЦ, в котором произошла стрельба

В сообщении говорится, что инцидент произошёл на юго-западе Москвы по адресу Профсоюзная улица, 129А. По предварительным данным, трое неизвестных выстрелили в мужчину, предположительно, из травматического оружия, после чего скрылись с места происшествия на белой иномарке.

По данным полиции, в настоящее время пострадавший находится в больнице.

Ранее следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве после стрельбы пьяного врача в больнице в Светлограде Ставропольского края.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: Wolfgang Claussen//Pixabay
ТЕГИ:ПолицияМоскваСтрельба
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры