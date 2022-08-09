В Минобороны предупредили о глобальной катастрофе из-за обстрелов Запорожской АЭС

Обстрелы украинскими войсками Запорожской атомной электростанции могут привести к глобальной техногенной катастрофе, заявили в Минобороны России. Об этом сообщает РИА Новости.

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Как напомнил представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в воскресенье в результате обстрела АЭС была повреждена высоковольтная линия, из-за чего пришлось снизить мощность двух энергоблоков. Конашенков указал, что атака на Запорожскую АЭС — акт ядерного терроризма, нацеленного на создание гуманитарной катастрофы в Херсонской и Запорожской областях.

В свою очередь, глава Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев отметил, что авария на электростанции в Запорожье может грозить беспрецедентными последствиями для мира, пишет Газета.ру. По словам Мизинцева, по масштабам радиоактивного загрязнения она превысит аварии на АЭС в Чернобыле и Фукусиме.

Ранее в Кремле назвали обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ «потенциально крайне опасной деятельностью», которая может привести к катастрофическим последствиям для огромной территории, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОбстрелМинобороны РФУкраинаАЭС
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