Антонов об атаках на ЗАЭС: Киев подвергает Европу чрезвычайной опасности

Дипломат выразил надежду на то, что эти факты в скором времени откроют американцам глаза на то, кого именно поддерживает их страна. Также Антонов отметил, что «смертоносные» удары по жилым кварталам Донбасса Киев наносит ежедневно.

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш договаривается с Международным агентством по атомной энергетики (МАГАТЭ) для организации визита инспекторов на территорию Запорожской атомной электростанции.

