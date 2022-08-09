Антонов об атаках на ЗАЭС: Киев подвергает Европу чрезвычайной опасности

Боевики украинского лидера Владимира Зеленского подвергают всю Европу чрезвычайной опасности, атакуя Запорожскую атомную электростанцию, говорится в сообщении российского посольства в США со ссылкой на главу миссии Анатолия Антонова.

Российское посольство призвало Запад повлиять на Украину для безопасности ЗАЭС

Дипломат выразил надежду на то, что эти факты в скором времени откроют американцам глаза на то, кого именно поддерживает их страна. Также Антонов отметил, что «смертоносные» удары по жилым кварталам Донбасса Киев наносит ежедневно.

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш договаривается с Международным агентством по атомной энергетики (МАГАТЭ) для организации визита инспекторов на территорию Запорожской атомной электростанции.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Тургиев
ТЕГИ:УкраинаАЭСАнатолий Антонов
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